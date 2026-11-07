Автомобилистам не стоит вносить предоплату за шиномонтаж, особенно если сервис обещает подозрительно низкие цены и огромные сезонные скидки. Об этом рассказал главный редактор Quto.ru, автоэксперт Максим Ракитин в интервью Радио Sputnik.

По словам специалиста, мошенники активизировались с наступлением сезона замены летних шин на зимние. Чтобы не попасться на их уловки, водителям стоит заранее сравнить стоимость услуг в нескольких мастерских. Если один из сервисов предлагает поменять колёса значительно дешевле конкурентов, это повод насторожиться.

Особое внимание Ракитин советует уделять сайтам шиномонтажных мастерских. Аферисты могут создавать поддельные страницы, почти не отличающиеся от настоящих. Иногда для обмана достаточно заменить одну букву в адресе сайта на похожий символ или цифру.

Проверить добросовестность сервиса поможет дата регистрации домена. Если сайт появился совсем недавно, а отзывы о мастерской отсутствуют, лучше поискать другой вариант. При этом эксперт рекомендует изучать не только рекламные предложения, но и оценки клиентов на независимых площадках.

Главный тревожный сигнал — требование заранее перевести деньги или сообщить данные банковской карты. Ракитин подчеркнул, что рассчитываться за шиномонтаж следует после выполнения работ. Просьбы о предоплате и передаче платёжных реквизитов он назвал характерными признаками мошенничества.

На предварительную проверку мастерской необязательно тратить много времени. По оценке эксперта, сравнить расценки, изучить отзывы и проверить информацию о сервисе можно всего за 10–15 минут. Для этого достаточно воспользоваться поисковиками и картографическими приложениями.