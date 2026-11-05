Октябрьский рекорд продаж ещё не означает, что российский авторынок вышел из кризиса, полагает профильный эксперт Артём Бобцов. По его оценке, нынешний спрос остаётся низким, дилеры и производители конкурируют за ограниченное число покупателей.

«Причин откладывать покупку автомобиля нет, поскольку утилизационный сбор продолжит расти. Но и бежать в салон прямо сейчас тоже не нужно: резкого скачка цен в ближайшее время не ожидается», — отметил собеседник радио «Комсомольская правда».

С начала пандемии рынок пережил несколько волн ажиотажа из-за валютных колебаний, изменения ключевой ставки и утильсбора. Многие из тех, кто собирался приобрести машину и располагал деньгами, уже совершили покупку. Сейчас столь сильных поводов для спешки нет.

При выборе автомобиля специалист посоветовал учитывать бюджет и условия эксплуатации. Заранее стоит выяснить, где обслуживать машину, а при покупке электромобиля — будет ли возможность регулярно его заряжать.