С наступлением морозов автомобилисты снова начинают спорить о том, сколько времени нужно прогревать двигатель перед поездкой. Длительная работа на холостых оборотах не только не ускоряет подготовку машины к дороге, но и в определённых условиях может способствовать износу деталей. Об этом Life.ru рассказал автоэксперт Евгений Королёв, зарегистрированный на сервисе Профи.ру.

Миф №1. Чем дольше прогревать машину, тем лучше для двигателя

По словам эксперта, долгая работа двигателя на холостых оборотах, когда машина стоит на месте, скорее бесполезна, а в некоторых случаях может и навредить.

«Холодный двигатель работает не очень эффективно, поэтому топливо может сгорать не полностью. Оно может попадать на стенки цилиндров и смывать масляную плёнку — тонкий слой масла, который защищает детали двигателя от трения. В результате масло разжижается, а это может привести к более быстрому износу деталей. Из-за неполного сгорания топлива также может образовываться нагар на клапанах и свечах», — объяснил Евгений Королёв.

По мнению мастера, привычка долго прогревать автомобиль могла сохраниться со времен карбюраторных двигателей. В старых машинах топливо и воздух смешивались с помощью карбюратора, и таким автомобилям действительно требовалось больше времени на прогрев. В современных инжекторных двигателях подачей топлива управляет электроника.

«Современный двигатель не нужно греть часами. Достаточно дать ему немного поработать, чтобы масло стало менее густым и сам двигатель немного прогрелся, а затем начать спокойное движение. В движении автомобиль нагреется быстрее, чем если долго стоять на месте с заведённым мотором», — поделился Евгений.

Миф №2. В мороз полезно заводить автомобиль по таймеру каждые несколько часов

Автозапуск специалист назвал полезной функцией, но регулярно заводить автомобиль по таймеру, например каждые два часа на 15 минут, он не советует. Если автозапуск по таймеру используют из-за того, что аккумулятор быстро разряжается на морозе, он советует в первую очередь проверить его состояние. Перед поездкой лучше один раз заранее завести автомобиль, прогреть его и после этого отправляться в дорогу.

«За два часа машина успевает почти полностью остыть, а за 15 минут не успевает нормально прогреться. Получается, что за ночь двигатель несколько раз запускается холодным. Это дополнительный износ, а аккумулятор при каждом запуске сначала разряжается, а потом снова заряжается», — объяснил эксперт.

Миф №3. Дизельный двигатель обязательно нужно очень долго греть на месте

Дизельный двигатель действительно греется дольше бензинового. В сильный мороз прогреть его на месте до обычной рабочей температуры бывает очень сложно. При этом всё зависит от конкретной марки и модели автомобиля. В некоторых современных машинах устанавливают дополнительные подогреватели, которые помогают быстрее нагреть охлаждающую жидкость — состав, который отводит тепло от двигателя и помогает поддерживать его рабочую температуру.

«Стоять очень долго перед поездкой или запускать дизель за час нет смысла. Лучше дать ему некоторое время поработать, а затем начать спокойное, плавное движение. В движении такой двигатель нагреется намного быстрее», — подчёркивает собеседник Life.ru.

Миф №4. После запуска двигателя можно сразу ехать

Сразу начинать движение после запуска в мороз Королёв тоже не советует. В холод моторное масло становится гуще, поэтому ему нужно некоторое время, чтобы начать нормально работать внутри двигателя.

«Здесь важно учитывать, какое масло залито в автомобиль и какая температура на улице. Чем сильнее мороз, тем больше внимания нужно уделять не только маслу, но и аккумулятору, топливу и другим системам автомобиля. После небольшого прогрева можно начинать спокойное движение», — отметил Евгений.

Отдельное внимание зимой специалист советует уделять дизельному топливу. Летняя солярка на морозе может загустеть: содержащийся в ней парафин начинает образовывать плотную массу в топливном фильтре, через которую топливо уже не может нормально проходить. В результате автомобиль может не завестись.

«Есть антигели — специальные добавки, которые помогают дизельному топливу не замерзать. Но они могут помочь не во всех случаях. Поэтому на топливе зимой лучше не экономить, заправляться на проверенных заправках и вовремя менять топливные фильтры», — заключил специалист.

Ранее Life.ru сообщал, что автоэксперт призвал водителей проверить состояние аккумулятора до наступления морозов, чтобы избежать проблем с запуском двигателя. По словам специалиста, при низких температурах химические процессы внутри батареи замедляются, её внутреннее сопротивление увеличивается, а способность отдавать пусковой ток снижается. Особенно уязвимы старые аккумуляторы и машины, которые часто используются для коротких поездок. Эксперт посоветовал заранее проверить заряд батареи и при необходимости подзарядить её.