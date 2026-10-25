Аккумулятор по осени проверяют: Автовладельцам назвали способ не облапошиться в холода

С наступлением морозов даже исправный на первый взгляд автомобиль может неожиданно отказаться заводиться. Причина нередко кроется в аккумуляторе, который на холоде хуже справляется с запуском двигателя. Как проверить батарею заранее и избежать неприятного сюрприза зимой, Life.ru рассказал автоюрист и автоэксперт Дмитрий Славнов в День автомобилиста, который отмечается 25 октября.

По словам специалиста, низкие температуры влияют на электрохимические процессы внутри аккумулятора. На морозе реакции замедляются, внутреннее сопротивление батареи увеличивается, а её способность отдавать пусковой ток снижается. Поэтому аккумулятор, которого хватало для запуска двигателя осенью, зимой может уже не справиться с нагрузкой.

Особенно внимательными стоит быть владельцам автомобилей с аккумуляторами, которые используются несколько лет. Со временем батарея изнашивается и хуже удерживает заряд, хотя многое зависит от её состояния и условий эксплуатации.

Чем старше аккумулятор, тем больше вероятность, что он подведёт вас зимой. Дмитрий Славнов Автоэксперт

Заранее оценить состояние батареи можно с помощью специальных диагностических приборов. Проверка напряжения поможет выявить недостаточный заряд, а более подробное тестирование позволит оценить способность аккумулятора запускать двигатель.

Эксперт советует не дожидаться морозов, а ещё осенью проверить батарею и при необходимости подзарядить её. Особенно актуально это для тех, кто часто совершает короткие поездки: за непродолжительное время работы двигателя аккумулятор не всегда успевает восполнить энергию, потраченную на запуск. Причиной недостаточного заряда также могут быть неполадки генератора.

«Советую, пока есть возможность, если есть дача или куда-то за город, взбодрить аккумулятор: снять все клеммы и поставить его на зарядочку», — заключил Славнов.

Ранее Life.ru сообщал, что длительный простой автомобиля зимой может привести к разрядке аккумулятора и коррозии деталей. Автоэксперт посоветовал перед продолжительной стоянкой снимать батарею и хранить её в подходящих условиях, периодически проверяя уровень заряда. По его словам, для автомобиля предпочтительнее регулярная эксплуатация, чем длительное бездействие.