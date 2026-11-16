Даже после небольшого столкновения счёт за ремонт машины может дойти до сотен тысяч рублей, рассказал автоэксперт Никита Архипов. По его словам, за трещиной на бампере может скрываться смещённый радар. Электроника не всегда выдаёт ошибку, хотя датчик уже смотрит под другим углом.

Собеседник RG.ru привёл в пример светодиодную фару. Даже если она, при повреждении корпуса её порой приходится менять целиком. Под облицовкой бампера удар может погнуть усилитель, а если сработали подушки безопасности, замены могут потребовать и преднатяжители ремней.

На примере машины за 1,5 млн рублей специалист объяснил, когда ремонт теряет смысл. Если нужно заменить обе фары, капот, бампер, радиаторы и несколько электронных блоков, то вместе с покраской и настройкой электроники счёт может приблизиться к цене самого автомобиля. И это при исправных двигателе и коробке передач.

Сэкономить на запчастях с разборки можно, если сверить каталожные номера и комплектацию: даже у одинаковых на вид бамперов могут различаться крепления датчиков. Покупателю уже восстановленной машины нужно проверить силовые элементы кузова и выяснить, откалибровали ли после ремонта камеры и радары. От их настройки зависят автоматическое торможение и удержание в полосе.