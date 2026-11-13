Покупка подержанного автомобиля перед зимой может обернуться дорогостоящим ремонтом уже с наступлением первых морозов. Недобросовестные продавцы нередко скрывают технические проблемы, которые практически незаметны в тёплую погоду. На какие неисправности стоит обратить особое внимание, в беседе с Life.ru рассказал автоэксперт и автоюрист Алексей Чугаев.

Нередко владелец автомобиля специально скрывает перед зимой какие-то недостатки, продаёт машину как в идеальном состоянии, а потом проблемы появляются именно в холода. Новые владельцы могут попасть на очень дорогой ремонт. Алексей Чугаев Автоэксперт, автоюрист

По словам эксперта, в первую очередь необходимо проверить три элемента: аккумулятор, генератор и печку. Именно от них во многом зависит, сможет ли автомобиль нормально эксплуатироваться в морозы.

«Если покупать машину перед зимой, то прежде всего важны генератор и аккумулятор. Это то, что может разрядиться в любой момент. Тем более если человек использует авто для поездок на большие расстояния, то это будет прямо опасно для жизни и здоровья, если машина где-то заглохнет из-за того, что аккумулятор не заряжается от генератора, который вышел из строя», — объяснил Чугаев.

Не менее внимательно следует осмотреть систему отопления и охлаждения. Неисправная печка может оставить водителя без тепла в сильный мороз, а проблемы с радиатором и другими компонентами системы охлаждения способны привести к серьёзным поломкам.

Эксперт также предупредил о попытках замаскировать неисправности двигателя с помощью специальных присадок. Такие средства могут временно скрывать отдельные признаки некорректной работы мотора, однако полноценного ремонта не заменяют.

«Такое действительно существует: если есть дефекты, стараются на какой-то период их замаскировать. Но это не значит, что мотор будет длительное время работать отлично — всё проявится в ближайшее же время», — отметил собеседник Life.ru.

Поэтому при покупке машины с пробегом Чугаев рекомендует не ограничиваться внешним осмотром, а провести полноценную диагностику двигателя, электрической системы, отопления и охлаждения. Чем старше автомобиль, тем внимательнее следует изучать его техническое состояние.

«Если резюмировать, вот три пункта обязательны к проверке перед покупкой машины зимой. Аккумулятор, генератор, печка», — заключил автоэксперт.

Отдельно специалист посоветовал оценить наличие и исправность подогрева сидений и руля, если для покупателя важен зимний комфорт.

Ранее Life.ru сообщал, что слишком чистый двигатель подержанного автомобиля может оказаться поводом насторожиться. Автоэксперт Алексей Егоров объяснял, что перед продажей моторный отсек иногда тщательно отмывают, чтобы скрыть следы утечек масла и антифриза. Специалист рекомендовал проверять машину на холодном запуске и проводить независимую диагностику перед покупкой.