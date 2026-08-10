Не чистота, а уничтожение улик: Россиянам объяснили, что проверить под капотом перед покупкой авто

Слишком чистый двигатель у подержанной машины может оказаться таким же тревожным сигналом, как свежие подтёки масла или антифриза. Перед продажей моторный отсек иногда специально отмывают, чтобы скрыть следы неисправностей. Об этом рассказал автоэксперт Алексей Егоров.

При осмотре специалист советует обращать внимание прежде всего на соединения, патрубки, крышки и прокладки. Свежие следы технических жидкостей или запотевание могут указывать на неисправность, которая вскоре потребует ремонта.

Отдельно стоит проверить уровень моторного масла и его состояние. Слишком низкий показатель может говорить как о недостаточном обслуживании, так и о повышенном расходе. Насторожить должны и необычные цвет или консистенция жидкости.

Осмотреть нужно также расширительный бачок, патрубки системы охлаждения, ремни и доступные элементы навесного оборудования. Следы засохшего антифриза могут выдавать утечку, а трещины и сильный износ — необходимость скорой замены деталей.

В комментарии интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Егоров советует проверить аккумулятор: он должен быть надёжно закреплён, а на клеммах не должно быть сильного окисления. При этом эксперт предостерёг от попыток поставить машине диагноз только по одному подозрительному признаку.

«Самая частая ошибка покупателя — пытаться самостоятельно поставить диагноз по одному признаку», — отметил специалист. Окончательно оценивать состояние автомобиля он рекомендует после компьютерной диагностики и осмотра на подъёмнике.

Ещё одна полезная проверка — холодный запуск. Перед встречей с продавцом лучше попросить его заранее не прогревать машину: первые секунды работы двигателя позволяют услышать посторонние звуки и заметить возможные проблемы. Отказ показать автомобиль на холодную или ехать в независимый сервис Егоров назвал поводом серьёзно задуматься о сделке.

Ранее топ-менеджер сети автосервисов предупредил, что жаркая погода сама по себе не делает АЗС очагом возгорания, но серьёзно повышает риски для тех автомобилистов, кто пренебрегает элементарными правилами безопасности. Основная угроза — пары бензина, которые при температуре выше 25 градусов испаряются активнее и образуют взрывоопасное облако.