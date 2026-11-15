В 2026 году на чёрные, белые и серые автомобили пришлось почти 79% продаж новых машин в выборке «Авилона», рассказал замгендиректора группы по продажам новых автомобилей Олег Сережников. По его словам, чёрный цвет лишь немного опередил белый.

В беседе с «Газетой.ru» специалист уточнил, что доля чёрных машин составила почти 29%, белых — 28%, а серых — 22%. Зелёный цвет выбрали 6,4% покупателей, серебристый — 3,8%, синий — 2,6%, красный — 2%.

Реже всего покупали золотистые и голубые автомобили — на них пришлось 0,2% и 0,5% продаж соответственно. Фиолетовые, оранжевые, коричневые и жёлтые машины тоже не пользовались большим спросом.

У покупателей премиальных Li Auto голубой вошёл в тройку самых популярных цветов вслед за чёрным и серым. В трейд-ине лидирует серый, второе место занимает чёрный, третье — белый, а четвёртое — синий, заключил эксперт.

Ранее «Автостат» назвал самые продаваемые новые легковушки октября. Так, россияне купили около 11,6 тысячи Lada Granta, 7,1 тысячи Haval Jolion и 6,3 тысячи Tenet T7. Всего за месяц в стране продали 132,9 тысячи новых легковых машин — на 8,2% больше, чем в сентябре.