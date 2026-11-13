Продажи новых автомобилей корейских марок в России обвалились в 2,4 раза за год. В октябре россияне приобрели всего 1826 таких машин против 4328 годом ранее. Аналитик Сергей Целиков считает, что «корейская эпоха» на отечественном авторынке фактически завершилась, а освободившееся место окончательно займут китайские производители. Об этом эксперт сообщил в своём Telegram-канале.

Сильнее остальных пострадала Hyundai, продажи которой рухнули на 69% — до 512 автомобилей против 1674 в октябре прошлого года. Kia потеряла 51% покупателей: за месяц реализовали 854 машины вместо прежних 1747. Таким образом, оба некогда популярных бренда вместе смогли продать менее полутора тысяч автомобилей.

Не лучше ситуация и у других южнокорейских марок. Продажи KGM, официально представленной в России, сократились на 46%, до 446 машин. А премиальная Genesis практически исчезла из статистики: в октябре на учёт поставили всего четыре автомобиля против 58 годом ранее, что означает падение на 93%.

Главной причиной Целиков назвал изменение правил утилизационного сбора с 1 декабря 2025 года. Льготные ставки перестали распространяться на автомобили с двигателями мощнее 160 лошадиных сил, из-за чего многие корейские модели резко потеряли привлекательность по цене. По словам аналитика, прямые поставки сократились, а часть импорта переориентировалась на транзит через Киргизию.

Однако и этот канал вскоре может стать менее выгодным. Минпромторг уже подготовил новые правила расчёта утильсбора для автомобилей, ввозимых через страны ЕАЭС. В частности, предлагается учитывать разницу между фактически уплаченными таможенными платежами и расчётными суммами.

Масштаб перемен особенно заметен на фоне прежних результатов. До 2022 года корейские марки лидировали среди иномарок в России. В 2012-м было реализовано 460 тысяч таких автомобилей при общем объёме рынка 2,65 миллиона машин. В 2018–2021 годах продажи стабильно составляли 360–400 тысяч единиц, а доля корейских брендов достигала 24–25%.

«Увы, но сейчас можно констатировать, что «корейская эпоха» ушла с российского рынка безвозвратно. Нам останется только огромный парк эксплуатируемых корейских машин — более 6 млн единиц», — заключил аналитик.

Ранее Life.ru рассказывал о резком сокращении поставок подержанных автомобилей из Южной Кореи. За первые восемь месяцев 2026 года в Россию ввезли 23 тысячи машин старше трёх лет — на 63% меньше, чем за аналогичный период 2025-го. При этом особенно заметно изменился состав импорта: доля автомобилей мощнее 160 лошадиных сил упала с 84 до 12%.

Кроме того, Life.ru публиковал оценки перспектив возвращения южнокорейских автопроизводителей в Россию. Эксперты предупреждали, что даже при возобновлении официальных поставок корейские кроссоверы могут подорожать в два-три раза. Среди препятствий назывались санкционные ограничения, трудности с международными расчётами, необходимость восстановления дилерских сетей и дополнительные расходы на логистику.