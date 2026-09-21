Китай перехватил поставщиков: Аналитик объяснил обвал импорта подержанных машин из Кореи

За восемь месяцев 2026 года в Россию из Южной Кореи ввезли 23 тысячи легковых автомобилей старше трёх лет. Это на 63% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил аналитик Сергей Целиков.

Годом ранее объём таких поставок достигал 61,6 тысячи единиц. Самой востребованной моделью сейчас стала Kia K3 с результатом 2318 экземпляров. Далее идут Kia K5 — 1884, Hyundai Avante — 1515, Sonata — 1447 и Chevrolet Trailblazer — 1330.

Заметно изменилась и структура ввоза по мощности двигателя. На технику свыше 160 лошадиных сил теперь приходится только 12%, тогда как в январе — августе 2025-го её доля составляла 84%. Целиков связал такую перемену с введением планки льготного утильсбора.

По словам аналитика, новые условия заставили многих поставщиков переориентироваться на Китай. Там выбор моделей небольшой мощности значительно шире. Именно этим фактором эксперт объяснил сокращение южнокорейского направления.

Ранее сообщалось, что Volkswagen Tayron возглавил список самых популярных подержанных авто, ввезённых в Россию из Китая в 2026 году. За январь — август в страну доставили 5926 таких машин. На втором месте — Toyota Corolla с 5096 экземплярами. Далее идут две модели Audi: кроссовер Q3 (4088 машин) и A3 (3907). Замыкает пятёрку Volkswagen Golf. За восемь месяцев из Китая в Россию ввезли 2809 подержанных автомобилей этой модели.