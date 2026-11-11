Минпромторг России подготовил новые правила уплаты утилизационного сбора при ввозе автомобилей из-за границы. Для сохранения льготной ставки владельцам предлагают регистрировать машины в течение одного календарного месяца после таможенного оформления и сохранять их за собой в течение года. Также ведомство намерено изменить расчёт платежей за автомобили, поступающие через страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующий проект постановления правительства опубликован на федеральном портале нормативных правовых актов.

Документ разместили 10 ноября под номером 172688. Поправки затрагивают прежде всего граждан, которые самостоятельно ввозят автомобили для личного пользования и рассчитывают на льготный утильсбор.

Одним из главных изменений станет уточнение сроков регистрации. Сейчас законодательство предусматривает постановку автомобиля на учёт, как правило, в течение десяти дней после приобретения прав на него. Минпромторг предлагает дополнительно закрепить условие для получения льготного утильсбора: машину необходимо зарегистрировать не позднее одного календарного месяца с даты оформления таможенного приходного ордера.

При этом автомобиль должен оставаться зарегистрированным на плательщика сбора в течение следующих 12 месяцев. В проекте также сохраняется норма о доплате утильсбора, если машину продают другому человеку до истечения года с момента оформления таможенного приходного ордера. В таком случае платёж пересчитывают по ставкам для транспорта, ввезённого не для личного пользования.

Сами льготные суммы — 3400 и 5200 рублей — менять не предлагают. Однако воспользоваться ими смогут только владельцы автомобилей, соответствующих установленным условиям.

Ещё один блок поправок касается ввоза машин через Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Минпромторг предлагает изменить формулу расчёта утильсбора, чтобы учитывать разницу между фактически уплаченными таможенными платежами и суммами, рассчитанными исходя из стоимости автомобиля соответствующей марки и модели по перечню ведомства.

Таким образом, для некоторых автомобилей, растаможенных в странах ЕАЭС, итоговый платёж может оказаться выше. Особенно важно будет документально подтверждать суммы ранее уплаченных пошлин и налогов. При отсутствии таких подтверждений проект предусматривает более жёсткий порядок расчёта.

Изменения затронут не только легковые автомобили, но и грузовики, автобусы, самоходную технику и прицепы. Кроме того, предлагается уточнить условия освобождения от утильсбора автомобилей старше 30 лет. Для этого транспортное средство должно будет соответствовать установленным требованиям и получить статус культурной ценности.

Как поясняется в обзоре проекта, Минпромторг не планирует вводить дополнительную индексацию действующих коэффициентов утильсбора. Основная цель документа — объединить правила для разных категорий транспорта и уточнить порядок администрирования платежей.

Предполагается, что новые положения начнут действовать в 2027 году. Однако точная дата вступления постановления в силу пока не определена. Документ проходит процедуру общественного обсуждения, поэтому предложенные нормы ещё могут измениться.

Ранее Life.ru сообщал, что в Госдуме предложили защитить автомобилистов от неожиданных доначислений утильсбора. Депутат Каплан Панеш выступил за введение моратория на взыскание дополнительных платежей с добросовестных покупателей, которые не знали о нарушениях, допущенных при первоначальном ввозе машины.