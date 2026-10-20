Эксперты оценили шансы корейского автопрома снова завоевать рынок России

Даже если корейские бренды вернутся на российский рынок, ввозные кроссоверы подорожают в два-три раза. Для массового покупателя они станут недоступными. Об этом URA.ru рассказали специалисты.

Причина не только в логистике. Дилерские сети уже заняты китайскими марками, а сегмент, где раньше работали корейцы, заполнен. Полноценный старт продаж возможен не раньше 2027–2028 годов.

«Возврат корейских марок возможен только при полной или частичной отмене санкций со стороны США и возобновлении международных расчётов», — приводит издание слова начальника Управления автокредитования Андрея Еременко.

Корейскому автопрому придётся заново строить бизнес-модель. Завод в Петербурге переориентирован, а дилеры работают с другими брендами. Восстановление потребует решения сложных логистических вопросов и колоссальных вложений.

Дипломатические заявления Южной Кореи и перерегистрация товарных знаков возобновили споры о возвращении азиатского автопрома. Но эксперты советуют не ждать скорого появления доступных корейских авто. Рынок уже изменился, и место под солнцем занято.