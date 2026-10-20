Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 октября, 15:49

Эксперты оценили шансы корейского автопрома снова завоевать рынок России

URA.ru: Корейские авто при возврате в Россию подорожают в 2–3 раза

Обложка © ТАСС / AP / Lee Jin-man

Обложка © ТАСС / AP / Lee Jin-man

Даже если корейские бренды вернутся на российский рынок, ввозные кроссоверы подорожают в два-три раза. Для массового покупателя они станут недоступными. Об этом URA.ru рассказали специалисты.

Причина не только в логистике. Дилерские сети уже заняты китайскими марками, а сегмент, где раньше работали корейцы, заполнен. Полноценный старт продаж возможен не раньше 2027–2028 годов.

«Возврат корейских марок возможен только при полной или частичной отмене санкций со стороны США и возобновлении международных расчётов», — приводит издание слова начальника Управления автокредитования Андрея Еременко.

Корейскому автопрому придётся заново строить бизнес-модель. Завод в Петербурге переориентирован, а дилеры работают с другими брендами. Восстановление потребует решения сложных логистических вопросов и колоссальных вложений.

Дипломатические заявления Южной Кореи и перерегистрация товарных знаков возобновили споры о возвращении азиатского автопрома. Но эксперты советуют не ждать скорого появления доступных корейских авто. Рынок уже изменился, и место под солнцем занято.

В России оценили реальные причины всплеска продаж авто мировых брендов
В России оценили реальные причины всплеска продаж авто мировых брендов

Ранее Life.ru рассказывал о резком увеличении продаж автомобилей ушедших из РФ мировых брендов. За первые два месяца 2026 года россияне приобрели 24,4 тысячи таких машин, что оказалось в 2,5 раза больше прошлогоднего результата.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Южная Корея
  • Авто
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar