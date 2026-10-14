В России оценили реальные причины всплеска продаж авто мировых брендов

Продажи автомобилей известных мировых марок в России за девять месяцев 2026 года подскочили на 81,5%, однако такой результат ещё не говорит о полноценном восстановлении спроса. Как объяснил RG.ru директор по маркетингу автомобильной группы Юрий Блинов, стремительная динамика во многом связана с развитием параллельного импорта и изменением ассортимента доступных машин.

Российские автомобилисты по-прежнему проявляют устойчивый интерес к Toyota, Mazda, Volkswagen, Nissan и BMW. Причём покупателей привлекают не только дорогие модели, но и сравнительно доступные седаны и кроссоверы знакомых производителей.

Самым востребованным автомобилем среди глобальных брендов стала Mazda CX-5. Особой популярностью пользуются переднеприводные модификации с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил, поскольку их ввоз обходится выгоднее. Это позволяет предлагать покупателям привычную модель по относительно конкурентной цене.

Примечательно, что две трети реализованных в России машин мировых марок произведены на китайских предприятиях. Таким образом, автопром КНР обеспечивает отечественный рынок не только собственными моделями, но и продукцией японских, европейских и других иностранных компаний.

Несмотря на впечатляющие показатели, Блинов предостерёг от чрезмерно оптимистичных прогнозов на 2027 год. Нынешние темпы продаж не обязательно сохранятся, поскольку значительная часть россиян предпочитает рассматривать подержанные автомобили или вовсе откладывает покупку.

Подобное поведение потребителей отражается и на состоянии российского автопарка. Машины продолжают стареть, так как владельцы всё чаще отказываются от обновления личного транспорта.

Ранее Life.ru рассказывал о резком увеличении продаж автомобилей ушедших из России мировых брендов. За первые два месяца 2026 года россияне приобрели 24,4 тысячи таких машин, что оказалось в 2,5 раза больше прошлогоднего результата. Наиболее востребованной моделью тогда стала Mazda CX-5 китайской сборки, которую выбрал каждый пятый покупатель.