Посол Южной Кореи сообщил о желании Hyundai и Kia вернуться в Россию

Южнокорейские автопроизводители Hyundai и Kia сохраняют интерес к российскому рынку и могут изучать возможности возобновления работы в стране. Компании, вероятно, уже анализируют условия возвращения, однако главным препятствием остаётся конфликт на Украине. Об этом посол Республики Корея в РФ Ли Сок Пэ рассказал газете «Известия».

«Насколько мне известно, Hyundai Motors и Kia Motors по-прежнему крайне заинтересованы в российском автомобильном рынке. И я полагаю, что они, возможно, проводят исследование рынка на предмет того, как вернуться в Россию», — сообщил дипломат.

По информации издания, представители автоконцернов консультируются с южнокорейским посольством по вопросам работы в России. При этом речь пока идёт об оценке перспектив, а не о конкретных сроках возобновления продаж или производства автомобилей.

Ли Сок Пэ отметил, что возвращение южнокорейских компаний будет затруднительным до урегулирования украинского конфликта. По его оценке, именно завершение кризиса создаст необходимые условия для восстановления прежней деятельности автопроизводителей.

Hyundai и Kia приостановили работу на российском рынке в 2022 году. До этого автомобили обеих марок пользовались спросом среди российских покупателей. В частности, Hyundai выпускала машины на предприятии в Санкт-Петербурге. Несмотря на уход производителей, их автомобили продолжают поступать в Россию по альтернативным каналам поставок.

Ранее в России начались продажи Hyundai Palisade второго поколения по цене от 6,95 миллиона рублей. Самое доступное предложение обнаружили во Владивостоке, где продавец готов привезти под заказ кроссовер 2025 года выпуска в комплектации Calligraphy. Автомобиль оснащён 2,5-литровым турбированным двигателем мощностью 281 лошадиную силу, восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В Новосибирске стоимость аналогичных машин начинается от 7,549 миллиона рублей, а в Москве предложения под заказ оцениваются в 7,79–7,98 миллиона. Автомобили в наличии могут стоить значительно дороже — у отдельных продавцов цена достигает 10,99 миллиона рублей. При этом окончательная сумма зависит от курса валют, расходов на доставку, таможенного оформления и утилизационного сбора.