Кроссовер Kia KX1 предлагают в России по цене около 1,5 млн рублей

Новый компактный кроссовер Kia KX1 китайской сборки можно заказать в России примерно за 1,5 миллиона рублей. Соответствующие предложения размещены на российских автомобильных площадках.

Один из доступных вариантов представлен в Саратове, где автомобиль 2026 года в комплектации Sunroof предлагают привезти из Китая за 1,5 миллиона рублей. В Красноярске кроссовер в версии Fun оценили в 1,55 миллиона, а в Благовещенске встречается предложение за 1,63 миллиона рублей. При этом стоимость зависит от условий поставки и комплектации машины.

Kia KX1 оснащается атмосферным бензиновым двигателем объёмом 1,4 литра мощностью 100 лошадиных сил. Мотор сочетается с автоматической трансмиссией, в том числе вариатором, а привод у кроссовера исключительно передний.

В зависимости от версии автомобиль может получить мультимедийную систему с сенсорным экраном, климатическую установку, камеру заднего вида, парковочные датчики и люк. Среди доступных опций также встречаются бесключевой доступ, круиз-контроль и система контроля давления в шинах.

На российском рынке представлены как машины под заказ из Китая, так и экземпляры, уже ввезённые в страну. Например, в Красноярске Kia KX1 2026 года с небольшим пробегом выставляли примерно за 1,7 миллиона рублей. Объявления о продаже модели также встречаются в Москве, Твери, Новосибирске и других городах.

При заказе кроссовера из-за рубежа покупателям стоит учитывать, что заявленная продавцом цена не всегда является окончательной. Дополнительные расходы могут возникнуть из-за доставки, таможенного оформления, утилизационного сбора и изменения валютного курса. Поэтому итоговую стоимость рекомендуется уточнять до заключения договора.

Также Life.ru рассказывал о появлении в России Hyundai Palisade второго поколения по цене от 6,95 миллиона рублей. Семейный кроссовер с семи- или восьмиместным салоном предлагают как под заказ, так и из наличия. Самый доступный вариант обнаружили во Владивостоке, причём речь идёт об автомобиле в топовой комплектации Calligraphy с 281-сильным турбомотором и полным приводом.