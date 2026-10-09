Силуанов заявил о спросе на российский электромобиль «Атом»

Российский электромобиль «Атом», вышедший на рынок в этом году, пользуется спросом. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам.

Глава ведомства напомнил, что на выпуск отечественной модели выделили необходимые средства. По его словам, она уже поступила в продажу и заинтересовала покупателей.

Ранее в пятницу директор агентства «Автостат» Сергей Целиков привёл статистику реализации: в сентябре владельцами стали 14 человек. За всё время производства продано 54 машины.

Разработчиком выступает компания «Кама». Сборка организована на заводе «Москвич». Первые товарные экземпляры передали клиентам в середине июля 2026 года. В сентябре пресс-служба бренда объявила о запуске массового производства.

Ранее производитель «Атома» обозначил план выпуска до 10 тысяч машин суммарно за 2026–2027 годы. Гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк сообщил о выходе на мощность до 20 автомобилей в смену. По его словам, уровень локализации достиг 70%, а в следующем году начнётся проработка новых моделей на собственной платформе.