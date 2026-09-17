В России планируют выпустить до 10 тысяч электромобилей «Атом» к концу 2027 года

Производитель российского электромобиля «Атом» рассчитывает выпустить до 10 тыс. машин совокупно в 2026 и 2027 годах. Об этом сообщил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

Серийное производство электрокаров уже запущено на заводе «Москвич». Сейчас компания передаёт первые машины клиентам, которые ранее оформили предварительное бронирование.

«Заняты выходом на мощности до 20 автомобилей в смену, что позволит нам как быстрее удовлетворить уже осуществлённое предварительное бронирование, так и выйти на совокупный показатель до 10 тыс. электромобилей совокупно в 2026 и 2027 годы», — приводит слова Поваразднюка ТАСС.

По его словам, уровень локализации производства «Атома» сейчас достигает 70%. Машины выпускают на «Москвиче» по полному технологическому циклу.

В 2027 году компания также намерена приступить к проработке новых моделей на собственной технологической платформе. До этого разработчики сосредоточатся на совершенствовании нынешнего электрокара, в том числе его цифровых возможностей.

«Атом» — компактный четырёхместный российский электромобиль на собственной модульной платформе. Машина оснащена задним электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л. с.) и батареей ёмкостью 77 кВт·ч, заявленный запас хода достигает 500 км, а разгон до 100 км/ч занимает около семи секунд. Быстрая зарядка аккумулятора с 20 до 80% занимает около 30 минут. Среди особенностей модели — распашные двери без центральной стойки, экран на руле, проекционный дисплей, собственная операционная система и комплекс электронных ассистентов. Стоимость версии для частных покупателей заявлена на уровне 3,98 млн рублей.

Напомним, первые электромобили «Атом» отправились к владельцам 16 июля. Выдача предзаказов идти по 15 октября.