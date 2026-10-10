Новый Hyundai Palisade появился в продаже в России по цене от 6,95 млн рублей

В России начали продавать Hyundai Palisade второго поколения. За большой семейный кроссовер с семи- или восьмиместным салоном просят минимум 6,95 млн рублей, сообщает «Автоновости дня».

Самое доступное предложение найдено во Владивостоке: за эту сумму продавец готов привезти под заказ автомобиль 2025 года выпуска в топовой комплектации Calligraphy.

В оснащение входят многозонный климат-контроль, бесключевой доступ, электропривод багажника, память водительского кресла, проекционный дисплей, камеры кругового обзора, парктроники, мультимедийная система и акустика Bose. Также предусмотрены LED-фары, датчики дождя и света, подогрев зеркал и 20-дюймовые колёса.

Все обнаруженные в продаже машины оснащаются 2,5-литровым турбомотором Smartstream мощностью 281 л. с. и 422 Нм. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода HTRAC.

У других продавцов во Владивостоке цены начинаются примерно от 7,09–7,2 млн рублей. В Новосибирске автомобиль под заказ оценивают в 7,549 млн, а в Москве — от 7,79 до 7,98 млн рублей.

Машины в наличии стоят дороже. В столице один из наиболее доступных вариантов предлагается примерно за 7,69 млн рублей, тогда как у отдельных дилеров цена достигает 10,99 млн. Кроссоверы также выставлены на продажу в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Ростове-на-Дону и других городах.

При этом стоимость автомобиля под заказ может не включать все расходы на оформление. Финальная цена зависит от курса валют, логистики, таможенных платежей, утильсбора и схемы ввоза.

Помимо турбированной версии, в мировой гамме Palisade есть 3,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 249 л. с., а также гибридная модификация с совокупной отдачей 334 л. с. и заявленным запасом хода свыше 1000 км на одном баке.

Ранее Life.ru сообщал, что импорт автомобилей в Россию достиг рекордного с начала года уровня. В июле в страну ввезли почти 95 тысяч новых и подержанных легковых машин, причём на новые автомобили пришлось 44,4 тысячи экземпляров. Главным поставщиком новых машин остался Китай, однако по параллельным каналам на российский рынок продолжают поступать и модели других зарубежных брендов.