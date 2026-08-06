Импорт автомобилей в Россию достиг рекорда с начала года

В июле в Россию ввезли почти 95 тысяч новых и подержанных легковых автомобилей. Это максимальный месячный показатель с начала 2026 года, сообщило аналитическое агентство «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

На новые машины пришлось 44,4 тысячи экземпляров. По сравнению с июлем прошлого года объём поставок вырос на 57%. Самой ввозимой маркой стал китайский Changan, а среди отдельных моделей лидировал кроссовер Geely Cityray.

Главным поставщиком новых автомобилей остаётся Китай: его доля достигла 73,6%. Причём оттуда привозят не только машины местных брендов, но и произведённые в КНР модели Audi, Skoda, Volkswagen и других европейских марок. На Киргизию пришлось 14,7% импорта, на Японию — 3,2%.

Подержанных легковушек в июле ввезли ещё больше — 50,5 тысячи. Это на 7% превышает результат аналогичного месяца 2025 года. На вторичном рынке лидируют японские автомобили: самой популярной маркой стала Toyota, моделью — Corolla.

Почти 60% машин с пробегом поступили из Японии. Китай обеспечил 24% таких поставок, Южная Корея — 7,6%.

Таким образом, суммарный импорт новых и подержанных легковушек достиг примерно 94,9 тысячи автомобилей. Рост поставок происходит несмотря на сложности с логистикой и увеличение сроков доставки машин из стран Азии.

Ранее Life.ru рассказывал, почему импортные автомобили начали ехать в Россию дольше. На отдельных маршрутах срок доставки вырос с трёх-четырёх до пяти-шести недель из-за очередей на границах, перегруженной логистики и нехватки топлива для автовозов.