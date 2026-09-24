Подержанные «китайцы» набирают популярность у россиян: Спрос удвоился всего за год

Спрос на подержанные китайские автомобили не старше семи лет за год вырос в два раза. Об этом Life.ru сообщили аналитики Авто.ру по итогам изучения звонков и объявлений за восемь месяцев 2026 года.

Одновременно заметно расширилось предложение: машин китайских марок возрастом от трёх до семи лет на площадке стало в 2,5 раза больше. Их доля в этом сегменте за год выросла втрое и к началу сентября достигла 20%.

Большинство таких автомобилей находится в ценовом диапазоне от 1,5 до 3 млн рублей. На него приходится 69% объявлений с подержанными «китайцами», тогда как среди остальных иномарок аналогичного возраста доля составляет 41%.

Китайские марки заметнее представлены и среди относительно свежих гибридов и электромобилей. В августе их доля среди китайских машин с пробегом не старше семи лет достигла 5,3%, прибавив за год один процентный пункт. Среди остальных иномарок аналогичный показатель не превышает 3,5% и за год практически не изменился.

Среди автомобилей возрастом от трёх до пяти лет пользователи чаще всего интересовались Geely Coolray, Haval Jolion, Geely Monjaro, Omoda C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max. В категории шести-семилетних машин лидировали Geely Atlas, Haval F7, Geely Coolray, Chery Tiggo 4 и Haval H6.

Ранее Life.ru сообщал, что за январь — август в Россию ввезли около 75 тысяч подержанных автомобилей из Китая, почти вдвое больше, чем годом ранее. Лидером среди ввезённых моделей стал Volkswagen Tayron, следом расположились Toyota Corolla и Audi Q3.