Москвичи пересели на Tenet и Haval: В столице выросли продажи новых машин

Продажи новых легковых автомобилей в Москве за январь — август 2026 года выросли на 12,6%, достигнув 108,4 тысячи машин. Такие данные приводит маркетинговое агентство НАПИ.

Рынок подержанных автомобилей столицы прибавил 3,5%. За восемь месяцев москвичи купили 227,3 тысячи машин с пробегом. Доля Москвы в общероссийских продажах новых легковушек достигла 13,1%, увеличившись за год на 0,4 процентного пункта. На вторичном рынке столица заняла 6% — на 0,1 процентного пункта больше прошлогоднего результата.

Самыми продаваемыми новыми моделями в Москве стали Tenet T7, Haval Jolion, Geely Monjaro, Belgee X50 и Mazda CX-5. На десятку лидеров пришлось 26,3% столичного рынка новых автомобилей. Среди машин с пробегом москвичи чаще выбирали Ford Focus, Kia Rio, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo и Toyota Camry. Десять наиболее популярных моделей обеспечили 14,4% продаж на вторичном рынке.

По всей России за восемь месяцев было реализовано 830 тысяч новых легковушек — на 9% больше, чем годом ранее. Продажи подержанных машин увеличились на 2,6%, до 3,81 миллиона единиц.

Ранее Life.ru сообщал, что за последние пять лет средняя цена нового автомобиля в России увеличилась в два раза. Если в 2020 году машина в среднем стоила 1,68 млн рублей, то к 2025-му показатель достиг 3,29 млн.