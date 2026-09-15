Автомобили в России подорожали в два раза за пять лет

За последние пять лет средняя цена нового автомобиля в России увеличилась в два раза. Если в 2020 году машина в среднем стоила 1,68 млн рублей, то к 2025-му показатель достиг 3,29 млн. Об этом сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков в интервью газете «Известия».

Рост был неравномерным. В 2021 году цены прибавили 18%, в 2022-м — ещё 20%, а в 2023-м — сразу 24%. Затем темпы замедлились: в 2024 году подорожание составило 6%, в 2025-м — 5,4%. Максимальная средняя цена была зафиксирована в ноябре 2025 года — 3,54 млн рублей.

По прогнозу Целикова, в 2026 году автомобили станут дороже ещё на 8–11%. Отечественные модели подорожают меньше — на 4–8%. Официально импортируемые иностранные автомобили прибавят в цене 10–15%. А машины, которые ввозят по альтернативным каналам, могут подорожать примерно на 20%.

А ранее Life.ru сообщал, что в России продажи лёгких коммерческих автомобилей снизились на 20%. На учёт встали чуть менее 43 тысяч таких машин против 53,9 тысячи за аналогичный период прошлого года. По данным специалиста, почти треть продаж пришлась на цельнометаллические фургоны — 32,4% рынка, или 13,9 тысячи штук.