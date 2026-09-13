Новые рынки вместо старых: Россия расширяет экспорт автомобилей и товаров

Россия начала осваивать новые направления для экспорта своей продукции. В частности, российские легковые автомобили впервые начали поставлять в Оман. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. По его словам, компании продолжают искать новые рынки сбыта за пределами традиционных направлений.

«В Оман теперь поставляем легковые автомобили», — цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Кроме того, российский бизнес расширяет присутствие в африканских странах. В Нигер и Того, например, начали активнее поставлять минеральные удобрения. По словам Чекушова, такие поставки позволяют диверсифицировать экспорт и снижать зависимость от отдельных рынков. Также в текущем году отмечается рост поставок российской продукции в Аргентину.

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