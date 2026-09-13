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Опубликовано 13 сентября, 13:59

Новые рынки вместо старых: Россия расширяет экспорт автомобилей и товаров

Россия начала поставлять легковые автомобили в Оман

Обложка © ТАСС /Елена Афонина

Обложка © ТАСС /Елена Афонина

Россия начала осваивать новые направления для экспорта своей продукции. В частности, российские легковые автомобили впервые начали поставлять в Оман. Об этом сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга России Роман Чекушов. По его словам, компании продолжают искать новые рынки сбыта за пределами традиционных направлений.

«В Оман теперь поставляем легковые автомобили»,цитирует представителя ведомства РИА «Новости».

Кроме того, российский бизнес расширяет присутствие в африканских странах. В Нигер и Того, например, начали активнее поставлять минеральные удобрения. По словам Чекушова, такие поставки позволяют диверсифицировать экспорт и снижать зависимость от отдельных рынков. Также в текущем году отмечается рост поставок российской продукции в Аргентину.

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Полина Никифорова
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