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29 августа, 23:35

Названа тройка самых отзываемых машин в России по итогам 2025 года

Hyundai, KIA и GAC стали самыми отзываемыми автомобилями в России в 2025 году

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Darya Nizhenko

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Darya Nizhenko

Hyundai, KIA и GAC стали лидерами по масштабам отзывных кампаний на российском рынке легковых автомобилей в 2025 году. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы Минпромторга России Геннадий Абраменков.

Наибольшее число машин пришлось на Hyundai — производитель отозвал почти 100 тыс. автомобилей из-за риска короткого замыкания. Аналогичная причина стала основанием для отзыва более 55 тыс. автомобилей KIA. У GAC под отзыв попали около 17 тыс. машин: специалисты выявили возможность утечки топлива, которая в редких случаях могла стать причиной возгорания.

Абраменков также обратил внимание на проблему несоответствия качества автомобилей заявленным при сертификации характеристикам. По его словам, в некоторых случаях производители представляют на сертификацию транспортное средство, полностью отвечающее требованиям, тогда как при последующем государственном контроле у техники обнаруживаются отличия.

В Минпромторге подчеркнули, что отзывная кампания является мерой, направленной на обеспечение безопасности людей, сохранность имущества и защиту окружающей среды. При этом ведомство не разделяет такие случаи на отечественные и импортные автомобили.

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Ранее Life.ru рассказывал, что Tesla объявила об отзыве 20 349 электромобилей в США из-за слишком яркого ближнего света. По данным американского регулятора NHTSA, фары могут превышать допустимую яркость, из-за чего возрастает риск ослепления встречных водителей, особенно в дождь, снег или туман.

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Артём Гапоненко
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