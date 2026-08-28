В Госдуме предложили публиковать на «Госуслугах» данные об эвакуации авто

Информацию об эвакуации автомобиля предложили перенести в приложение «Госуслуги Авто», чтобы водитель сразу видел, куда увезли машину и что нужно сделать для её возврата. С такой инициативой депутаты думской фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым обратились к министру цифрового развития Максуту Шадаеву, данные приводит ТАСС.

Сейчас сведения об одном нарушении могут находиться сразу в нескольких региональных системах и приложениях. Автомобилисту приходится отдельно выяснять, действительно ли машину увезли, искать штрафстоянку, уточнять порядок возврата и проверять начисленные платежи.

Депутаты предлагают создать в приложении единый раздел «Штрафы и эвакуации» либо расширить уже существующий блок со штрафами.

В карточке автомобиля хотят показывать дату и время эвакуации, её причину, орган, принявший решение, адрес и контакты стоянки, порядок возврата, стоимость перемещения и хранения, статус оплаты и способы обжалования.

Авторы инициативы считают, что такой формат позволит водителю сразу получить все необходимые сведения в одном месте, а ведомствам — сократить количество справочных обращений.

Ранее Минтранс РФ предложил обновить правила проведения технического осмотра автомобилей и других транспортных средств. Новые требования планируется ввести с 1 марта 2027 года. Техосмотр останется платным, однако стоимость услуги не сможет превышать предельный тариф, установленный региональными властями. Перед диагностикой оператор будет сверять регистрационный номер, марку, модель, категорию и VIN автомобиля с документами. При обнаружении расхождений в оказании услуги откажут.