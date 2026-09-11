В России продажи легких коммерческих автомобилей снизились на 20%

Рынок лёгких коммерческих автомобилей (LCV) массой до 3,5 тонны в России за восемь месяцев 2026 года сократился на 20,3%. На учёт встали чуть менее 43 тысяч таких машин против 53,9 тысячи за аналогичный период прошлого года, сообщил глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков.

Почти треть продаж пришлась на цельнометаллические фургоны — 32,4% рынка, или 13,9 тысячи штук. Еще 22,5% заняли бортовые версии и шасси (9,7 тысячи единиц). Доля остальных фургонов составила 14,5%, а коммерческих модификаций на базе легковых автомобилей — 14,2%. Оставшуюся часть поделили микроавтобусы и спецтехника.

Лидером по продажам остаётся ГАЗ: 21 267 регистраций и падение на 13,5%. Это почти половина всего рынка LCV. На втором месте Lada с 6103 машинами, продажи которой рухнули на 40,7%. Замыкает тройку УАЗ с 5456 автомобилями и снижением на 25,6%. Следом расположились Sollers (3823, минус 13,9%), Foton (1223, минус 9,5%), Mercedes-Benz (1114, минус 5,7%), Isuzu (908, минус 14,7%), Hyundai (386, минус 44,9%), Ford (356, минус 19,8%) и КамАЗ, потерявший 39,3% продаж (326 единиц) .

Аналитик подчеркнул, что на отечественные машины пришлось 89% рынка LCV. При этом падение затронуло всех основных игроков, включая российские бренды.

Ранее Life.ru рассказывал, что продажи Zeekr в России выросли на 147% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. На учёт поставили 679 электромобилей и гибридов марки против 275 машин годом ранее. Почти весь объём обеспечили два новых гибридных кроссовера — Zeekr 8X (366 единиц) и Zeekr 9X (290 единиц), которые вместе заняли 96,6% продаж бренда. При этом спрос на электромобили Zeekr (001, 009, 007, X и 7X) сократился более чем в десять раз.