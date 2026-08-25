У «Миссис Россия — 2010» конфисковали Porsche за повторную пьяную езду

Победительница конкурса «Миссис Россия — 2010» Вероника Дремлюга лишилась Porsche Cayenne после повторной пьяной езды. Суд конфисковал автомобиль в доход государства и назначил женщине 350 часов обязательных работ, сообщает телеграм-канал Mash.

Как установил суд, в марте 2026 года Дремлюга, уже имевшая наказание за нетрезвое вождение, снова села за руль в состоянии опьянения. На трассе М-9 «Балтия» она попала в ДТП, после чего в отношении неё возбудили уголовное дело.

В итоге женщину также лишили права управлять транспортными средствами на два с половиной года. Белый Porsche Cayenne по решению суда обратят в доход государства.

Дремлюга представляла Владивосток и в 2010 году стала победительницей конкурса «Миссис Россия», проходившего в Энгельсе Саратовской области. Тогда за титул боролись 33 участницы из разных регионов страны.

Ранее Life.ru рассказывал о москвиче, у которого за повторную нетрезвую езду конфисковали Infiniti стоимостью более 1,9 млн рублей. Машина была оформлена на супругу нарушителя, однако суд всё равно обратил её в доход государства. Самому водителю назначили штраф в 200 тысяч рублей и запретили садиться за руль на два года.