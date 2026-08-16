Москвич прокатился на Infiniti жены в обход ПДД и в доход государства

Суд в Москве конфисковал Infiniti стоимостью более 1,9 млн рублей у 50-летнего автомобилиста, ранее уже привлекавшегося к ответственности за нетрезвое вождение. Машина была оформлена на его супругу, сообщает столичная прокуратура.

Мужчину остановили сотрудники ДПС на улице Академика Варги. К этому моменту он уже имел административное наказание за управление автомобилем в состоянии опьянения, однако вновь оказался за рулём. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался.

За повторное нарушение суд назначил москвичу штраф в размере 200 тысяч рублей и запретил управлять транспортными средствами в течение двух лет.

«Также в соответствии с пунктом «д» части 1 статьи 104.1 УК РФ автомобиль, находящийся в собственности супруги осуждённого, стоимостью более 1,9 млн руб. конфискован в пользу государства», — говорится в сообщении прокуратуры в МАХ. Приговор пока не вступил в законную силу.

В начале августа житель Марий Эл также лишился транспорта после повторной пьяной езды. Суд конфисковал его мопед с надписью «Спаси и сохрани от гаишников», а самого мужчину приговорил к обязательным работам и двухлетнему запрету на управление транспортом.