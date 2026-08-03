Молитва не помогла: Мопед с надписью: «Спаси и сохрани от гаишников» изъяли у россиянина

Житель Марий Эл лишился мопеда из-за повторной пьяной езды. Несмотря на ироничную надпись «Спаси и сохрани от гаишников» на транспортном средстве, 38-летний мужчина из Козьмодемьянска был задержан инспекторами ДПС в состоянии опьянения. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к ответственности за аналогичное нарушение. Суд признал его виновным по статье 264.1 УК РФ.

«Суд назначил мужчине наказание в виде 160 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года. Мопед, которым управлял осужденный, конфискован в доход государства», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Марий Эл выложила снимок изъятого мопеда, который привлекает внимание необычным «тюнингом»: на кузове красуется ироничная надпись «Спаси и сохрани от гашников».

Ранее Госавтоинспекция напомнила, что после покупки автомобиля его можно эксплуатировать без регистрации в течение десяти дней, однако без документов садиться за руль нельзя. В этот период водитель обязан иметь при себе удостоверение, документы о приобретении транспортного средства и полис ОСАГО. Как только отведённый срок истекает, ездить без регистрационных знаков становится запрещено. За управление незарегистрированной машиной предусмотрен штраф от 500 до 800 рублей.