Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 04:31

В Иркутске владельцу вернули Lexus, угнанный более 20 лет назад

Обложка © Telegram / МВД38

Обложка © Telegram / МВД38

Похищенный в 2005 году Lexus вернули законному владельцу спустя более 20 лет. Автомобиль обнаружили в Иркутске, сообщило МВД России. Кроссовер американской сборки пропал в Московской области. Мужчина пользовался машиной меньше года и уже не рассчитывал получить её обратно.

МВД вернуло россиянину похищенный более 20 лет назад Lexus. Видео © Telegram / МВД38

Следы угона обнаружили при постановке автомобиля на учёт. Инспектор заметил признаки изменения номеров агрегатов и направил Lexus на автотехническую экспертизу. Криминалисты установили, что неизвестные вварили в кузов планку с другим номером. К проверке подключились сотрудники иркутского отделения Национального центрального бюро Интерпола. По каналам организации они получили заводские сведения при содействии НЦБ Интерпола Японии. Информация помогла установить первоначальные данные автомобиля, подтвердить его розыск и найти владельца. В работе также участвовали сотрудники Госавтоинспекции, Экспертно-криминалистического центра и подразделения дознания. Владелец приехал в Иркутск, где полицейские передали ему ключи и автомобиль.

Следы ведут на Украину: Москвичи отдали «автосалону» 20 миллионов за несуществующие автомобили
Следы ведут на Украину: Москвичи отдали «автосалону» 20 миллионов за несуществующие автомобили

Ранее полицейские нашли два разыскиваемых автомобиля на закрытой стоянке жилого комплекса «Крылатский» на Рублёвке. Их общая стоимость превышает 100 миллионов рублей. Угнанные Mercedes G-Class и BMW X7 принадлежали лизинговым компаниям. Все парковочные места на территории комплекса были оформлены на одного человека, который даже не проживал в этом ЖК. Машины идентифицировали как похищенные в ходе совместной операции правоохранителей, после чего их вывезли и вернули законным владельцам.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar