В Иркутске владельцу вернули Lexus, угнанный более 20 лет назад

Похищенный в 2005 году Lexus вернули законному владельцу спустя более 20 лет. Автомобиль обнаружили в Иркутске, сообщило МВД России. Кроссовер американской сборки пропал в Московской области. Мужчина пользовался машиной меньше года и уже не рассчитывал получить её обратно.

МВД вернуло россиянину похищенный более 20 лет назад Lexus. Видео © Telegram / МВД38

Следы угона обнаружили при постановке автомобиля на учёт. Инспектор заметил признаки изменения номеров агрегатов и направил Lexus на автотехническую экспертизу. Криминалисты установили, что неизвестные вварили в кузов планку с другим номером. К проверке подключились сотрудники иркутского отделения Национального центрального бюро Интерпола. По каналам организации они получили заводские сведения при содействии НЦБ Интерпола Японии. Информация помогла установить первоначальные данные автомобиля, подтвердить его розыск и найти владельца. В работе также участвовали сотрудники Госавтоинспекции, Экспертно-криминалистического центра и подразделения дознания. Владелец приехал в Иркутск, где полицейские передали ему ключи и автомобиль.

Ранее полицейские нашли два разыскиваемых автомобиля на закрытой стоянке жилого комплекса «Крылатский» на Рублёвке. Их общая стоимость превышает 100 миллионов рублей. Угнанные Mercedes G-Class и BMW X7 принадлежали лизинговым компаниям. Все парковочные места на территории комплекса были оформлены на одного человека, который даже не проживал в этом ЖК. Машины идентифицировали как похищенные в ходе совместной операции правоохранителей, после чего их вывезли и вернули законным владельцам.