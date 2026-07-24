Следы ведут на Украину: Москвичи отдали «автосалону» 20 миллионов за несуществующие автомобили

Десятки клиентов компании «Идеал авто» стали жертвами мошенников, заплатив за иномарки из Европы, но так и не получив заказы. Клиенты, включая экс-полицейского, заключили договоры и полностью оплатили автомобили, доставку и сопутствующие расходы, однако сроки поставок постоянно переносились, а затем представители фирмы перестали выходить на связь. Общий ущерб превышает 20 млн рублей, которые могли быть направлены на поддержку ВСУ, сообщает Mash.

Фейковый автосалон «Идеал авто» обманул 10 москвичей на 20 млн. Видео © Telegram Mash

Среди пострадавших — бывший полицейский, заказавший Volkswagen Tiguan R-Line за 2 млн рублей, который обещали доставить за два месяца, но прошло полгода. Другие клиенты ждут BMW X5, Mercedes-Benz GLC и Audi Q7. По словам бывшего сотрудника, руководство компании он ни разу не видел — общение велось по переписке, а с начала 2026 года ни один автомобиль не был передан клиентам.

Сотрудник также заподозрил, что за фирмой могут стоять украинские мошенники: он заметил у собеседников украинский акцент, а фото моделей, возможно, были сгенерированы нейросетью. В мае счета компании были заблокированы из-за долгов более 800 тысяч рублей и убытка почти в 950 тысяч. Правоохранительные органы проверяют информацию.

Ранее в Иркутской области 19-летняя девушка из Нижнеудинска потеряла более полумиллиона рублей, перейдя по ссылке от интернет-знакомого, который под видом меню ресторана попросил её сфотографировать лицо для подтверждения личности. Сразу после этого ей пришло СМС о взломе аккаунта на «Госуслугах» и номер якобы горячей линии, а позвонив по нему, она услышала от лжесотрудников госбезопасности, что на её имя уже оформлены кредиты и ей грозит уголовное дело за пособничество недружественным структурам.