Новая уловка мошенников: Россиянка хотела посмотреть меню и потеряла полмиллиона рублей

Молодая жительница Нижнеудинска лишилась более полумиллиона рублей после того, как перешла по ссылке от нового знакомого из интернета, чтобы посмотреть меню ресторана. Об этом рассказала пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области на своей странице во «Вконтакте».

По данным полиции, 19-летняя девушка познакомилась с мужчиной в Сети. Тот позвал её на встречу и предложил заранее выбрать блюда — прислал ссылку на меню. Чтобы открыть её, требовалось подтвердить личность: сфотографировать своё лицо.

Едва она это сделала, как получила сообщение о том, что в её профиль на «Госуслугах» кто-то зашёл. В той же СМС был указан номер якобы горячей линии для срочного звонка.

Позвонив, девушка услышала, что на неё уже взяли кредиты, а деньги ушли в недружественную страну. Дальше в разговор вступил человек, представившийся сотрудником госбезопасности. Он стал пугать её уголовным делом за помощь запрещённым структурам. Аферисты предложили выход: перевести средства на закрытие кредитов, а оставшуюся сумму «задекларировать».

Напуганная девушка заняла у знакомых свыше 500 тысяч рублей и отправила их несколькими платежами на номер, который дали злоумышленники. Ей пообещали, что после проверки деньги вернутся через несколько дней.

Однако в обещанный срок никакого возврата не последовало. Мошенники какое-то время придумывали отговорки, а затем прислали сообщение с «благодарностью» за перевод.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали двух 18-летних местных жителей по подозрению в причастности к схеме кражи аккаунтов на «Госуслугах». По версии следствия, с ноября 2025 года по май 2026-го они помогали рассылать фишинговые сообщения о якобы взломанном личном кабинете, где пользователям предлагали позвонить по указанному номеру.