Двух жителей Приморья задержали по подозрению в хищении 250 аккаунтов «Госуслуг»

Двух 18-летних жителей Приморского края задержали по подозрению в участии в схеме, с помощью которой злоумышленники получали доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». По данным региональной полиции, фигуранты помогали организовать рассылку сообщений, использовавшихся для обмана пользователей.

В Приморье задержали двух 18-летних мошенников. Видео © Telegram / Полиция Приморья

Следствие считает, что с ноября 2025 года по май 2026 года подозреваемые занимались отправкой фишинговых сообщений. В них россиянам сообщали о якобы выявленном несанкционированном доступе к их личному кабинету на «Госуслугах» и предлагали связаться с указанным номером телефона. Эти контакты использовали участники мошеннической схемы. После общения с потерпевшими злоумышленники получали данные, необходимые для входа в аккаунты. Всего им удалось получить доступ к 250 учётным записям пользователей.

Задержанными оказались двое 18-летних жителей Приморья. Во время обысков у них дома сотрудники правоохранительных органов изъяли предметы и документы. В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по частям 1 и 2 статьи 274.5 УК РФ. Она предусматривает ответственность за организацию передачи информации, необходимой для регистрации или авторизации пользователей в интернете для доступа к возможностям информационных ресурсов. Максимальное наказание по этой статье — до трёх лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что мошенники также стали использовать схему с «ускоренной поверкой счётчиков». Они представляются сотрудниками энергокомпаний, под предлогом оформления проверки просят назвать код из СМС, а затем подключают лжесотрудников Росфинмониторинга и ФСБ. Те пугают жертв взломом «Госуслуг» и предлагают перевести деньги на «безопасный счёт», который на самом деле контролируют злоумышленники.