Пенсионеры взорвали торт с петардой в банке после звонка мошенников в Павлодаре

В Павлодаре двое пенсионеров устроили взрыв в отделении банка. По указу телефонных мошенников они подорвали петарду, спрятанную в торте. Об этом пишет Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Павлодарской области.

Инцидент произошёл 15 июля около 16:00. В полицию поступило сообщение о срабатывании пиротехнического изделия в одном из банковских отделений города. В результате случившегося два пенсионера получили лёгкие травмы.

По данным полиции, ранее супруги уже потеряли деньги из-за аферистов, вложив средства в фиктивные инвестиционные проекты. Правоохранители расследуют это дело, а нескольких участников схемы, так называемых дропперов, уже привлекли к ответственности.

Однако после этого мошенники вновь связались с пенсионерами. Злоумышленники убедили их, что помогут вернуть ранее потерянные деньги, и под предлогом «проверки» попросили купить торт и петарду.

«Используя методы психологического воздействия, они убедили пенсионеров приобрести торт и петарду. Следуя указаниям мошенников, пенсионеры подожгли петарду, помещённую в торт», — рассказали в департаменте полиции Павлодарской области.

По факту произошедшего возбуждено несколько уголовных дел. Сейчас правоохранители устанавливают личности подозреваемых и принимают меры для их задержания.

Ранее стало известно о другой крупной схеме мошенников: в Москве студент потерял около 80 млн рублей после звонка из «поликлиники». Аферисты выманили его данные, убедили, что его аккаунт на «Госуслугах» взломан, а затем запугали оформленной на него доверенностью для иностранца.