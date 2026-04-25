В элитном паркинге на Рублёвке нашли два угнанных авто на 100 млн рублей

На закрытой стоянке элитного жилого комплекса «Крылатский» на Рублёвке полицейские обнаружили два автомобиля, находящиеся в розыске. Их общая стоимость превышает 100 миллионов рублей, сообщает Baza.

Эвакуация найденного автомобиля. Видео © Telegram / Baza

Угнанные Mercedes G-Class и BMW X7 принадлежали лизинговым компаниям. Все парковочные места на территории комплекса были оформлены на одного человека, который даже не проживал в этом ЖК.

Машины идентифицировали как похищенные в ходе совместной операции правоохранителей, после чего их вывезли и вернули законным владельцам. Директор управляющей компании «Рублёвская» рассказал «Базе», что ранее на этих же местах стояли Maybach, Genesis, ещё один BMW X7 и другой Mercedes G-Class.

После того как автомобили изъяли, в офис организации явились четверо мужчин. Они требовали вернуть транспорт и пытались обвинить сотрудников компании в угоне.

