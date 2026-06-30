Лишённый за пьяную езду крымчанин решил посадить за руль 15-летнюю дочь

Лишённый прав за пьяную езду крымчанин решил не нарушать запрет на управление автомобилем и посадил за руль уж точно трезвого водителя — свою 15-летнюю дочь. В таком составе родственники решили поздно вечером съездить в магазин в Евпатории, но были остановлены сотрудниками Госавтоинспекции. Машину забрали на штрафстоянку. Видео разговора с явно расстроившейся девушкой публикует пресс-служба МВД полуострова.

Разговор сотрудника ГАИ с юной водительницей, пойманной в Крыму. Видео © Telegram / МВД Крым

«Установлено, что за рулём находилась 15‑летняя девочка, а на пассажирском сиденье — её 39‑летний отец, ранее лишённый права управления транспортным средством за вождение в состоянии опьянения... Сотрудники полиции отстранили девушку от управления автомобилем», — говорится в сообщении.

В отношении мужчины составили два административных протокола — за передачу управления несовершеннолетней девушке и за неисполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Ранее в Иркутской области задержанный за пьяное ДТП мужчина пытался по-особенному избежать наказания. Он общался с сотрудниками ГАИ на выдуманном на ходу языке, это попало на забавное видео.