«Салям-булилям»: Любитель пьяной езды придумал язык, пытаясь скосить под иностранца

В Тулуне пьяный мужчина устроил ДТП и принялся объясняться с инспекторами на неизвестном языке. Авария произошла на улице Ленина, уточнили в Госавтоинспекции Иркутской области.

«Салям-булилям», — гласила одна из малопонятных реплик мужчины.

По предварительным данным, 70-летний водитель ВАЗ 21063 при повороте налево не пропустил «Тойоту Камри» под управлением 44-летнего мужчины. После столкновения машины задели ещё два припаркованных транспортных средства.

За медицинской помощью обратились два пассажира — из «Камри» и «Жигулей». Прибывшие полицейские заметили, что водитель иномарки ведёт себя агрессивно и у него есть признаки опьянения.

На вопросы о случившемся автомобилист начал отвечать на непонятном языке, который, как выяснилось позже, придумал сам. Когда запас выдуманных слов закончился, нарушитель на привычном русском рассказал, какие спиртные напитки употреблял перед поездкой.

Освидетельствование показало превышение нормы этилового спирта в выдыхаемом воздухе в шесть раз. Ранее этот водитель уже был лишён прав.

В отношении виновника ДТП на отечественной машине составили административные материалы за невыполнение требований уступить дорогу и поворот в запрещённом месте. Нетрезвого водителя иномарки привлекли за езду в состоянии опьянения.