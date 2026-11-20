Россияне в будущем могут получить возможность ездить в Китай на собственных автомобилях. Минтранс РФ продолжает прорабатывать этот вопрос, однако конкретных сроков запуска таких поездок пока нет. Об этом РИА «Новости» сообщил глава ведомства Дмитрий Ядров в кулуарах форума «Транспорт России».

«Этот вопрос находится в проработке», — ответил министр на вопрос журналистов о том, когда автомобилистам разрешат самостоятельно пересекать российско-китайскую границу.

Одним из главных препятствий остаётся признание водительских удостоверений. Ещё в марте 2025 года Минтранс и МВД России начали обсуждать с китайскими властями условия, при которых граждане двух стран смогут управлять личными автомобилями на территории соседнего государства.

Ранее Life.ru рассказывал, что Россия и Китай уже согласовывают двустороннее соглашение об автомобильных поездках. В сентябре тогдашний министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что для таких путешествий рассматриваются пять погранпереходов: «Забайкальск», «Староцурухайтуйский», «Пограничный», «Краскино» и «Кани-Курган». По его словам, технически они готовы принимать легковые машины вместимостью до восьми человек. Сторонам осталось согласовать, на какой срок будут признаваться национальные водительские права.

На фоне смягчения пограничных формальностей растёт и интерес к поездкам между двумя странами. Как сообщал Life.ru 18 ноября, президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал об увеличении взаимного туристического потока на 43%. Российский лидер также выразил готовность обсудить перевод действующего безвизового режима на постоянную основу.