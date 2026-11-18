Россияне и жители Китая стали заметно чаще путешествовать друг к другу после введения безвизового режима. Упрощение правил пересечения границы дало быстрый результат: взаимный туристический обмен увеличился сразу на 43%. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российский лидер отметил, что отмена визовых формальностей положительно сказалась не только на туристических поездках, но и на деловых и гуманитарных контактах между двумя странами. Москва рассчитывает и дальше расширять сотрудничество с Пекином в этих направлениях.

«Развивается и транспортная связность. Активизировано сотрудничество в гуманитарных сферах, и этому способствует, безусловно, практика безвизового режима, введённого по вашей инициативе. Турпоток увеличился на 43% сразу», — подчеркнул Путин.

Президент также выразил готовность обсудить с китайской стороной возможность сделать безвизовый порядок въезда постоянным. По его словам, действующая практика уже доказала свою эффективность, поэтому Москва заинтересована в её дальнейшем развитии.

Сейчас граждане России и Китая могут посещать друг друга без оформления виз на срок до 30 дней. Действие взаимного безвизового режима продлено до 31 декабря 2027 года.

Упрощённый порядок поездок распространяется на туризм, деловые визиты, посещение родственников и друзей, участие в обменных программах и транзит. Таким образом, у путешественников обеих стран есть возможность планировать поездки без дополнительных расходов и ожидания визового оформления.