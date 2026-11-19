Российских туристов предложили избавить от дополнительных комиссий за покупки в Китае. Как рассказал Life.ru депутат Госдумы от партии ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш, для этого необходимо договориться с Пекином о льготных условиях платежей и расширить доступ к картам UnionPay.

Российские туристы, приезжая в Китай, сталкиваются с ситуацией, которая бьёт по кошельку. Привычные карты «Мир» там не работают, а когда человек пытается пользоваться доступными способами оплаты, с него берут дополнительную комиссию. Каплан Панеш Депутат Госдумы от партии ЛДПР, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

По словам Панеша, речь идёт о платежах через китайские приложения, где за операции свыше 200 юаней взимается сбор в размере 3%. При покупке одежды, сувениров или техники такая надбавка становится ощутимой. Парламентарий считает, что необходимо разобраться в причинах дополнительных расходов и предложить решения, которые позволят убрать платёжные барьеры.

«Туризм между Россией и Китаем растёт. После введения безвизового режима поток людей увеличился, и расходы на оплату становятся частью общего впечатления от поездки. Когда человек уже потратил деньги на перелет и гостиницу, дополнительный сбор за каждую крупную покупку воспринимается как несправедливый налог», — подчеркнул собеседник Life.ru.

При этом, обратил внимание депутат, для иностранцев уже существует специальное приложение, позволяющее оплачивать покупки без комиссии. Это, по мнению Панеша, доказывает техническую возможность отказаться от дополнительных сборов. Однако воспользоваться таким способом могут не все россияне: одни попросту не знают о нём, другие сталкиваются с ограничениями на выпуск необходимых карт российскими банками.

«Я предлагаю рекомендовать Банку России и МИДу проработать с китайской стороной вопрос о взаимном отказе от комиссий для российских туристов», — заявил парламентарий.

Вторым шагом, по словам Панеша, должно стать расширение списка российских банков, выпускающих карты UnionPay для путешественников. Сейчас такую возможность предоставляют лишь несколько кредитных организаций, а дальнейшему распространению карт мешают санкционные риски.

«Нужно найти механизм, при котором гражданин может получить такую карту в любом крупном банке, а не искать редкое отделение», — пояснил депутат.

Третья инициатива касается информирования путешественников. Панеш предлагает обязать банки и туристические компании заранее рассказывать клиентам, какие способы оплаты позволяют совершать покупки в Китае без дополнительных комиссий.

«Российский турист не должен сталкиваться за рубежом с менее выгодными условиями оплаты только из-за ограничений доступа к платёжной инфраструктуре. Если у нас есть технология, которая позволяет платить без комиссии, она должна быть доступна каждому», — убеждён парламентарий.

По мнению депутата, при сохранении комиссий со стороны китайских платёжных платформ Россия должна добиваться их отмены путём переговоров. Панеш подчеркнул, что туристы не только отдыхают за границей, но и тратят значительные средства на товары и услуги, поддерживая экономику принимающей страны.

«А если китайские платформы берут сборы, мы должны вести переговоры, чтобы эти барьеры убрать. Туризм — это не только отдых, это ещё и деньги, которые мы оставляем в экономике партнера. И мы имеем право на честные условия», — заключил собеседник Life.ru.

Ранее Life.ru сообщал о росте взаимного туристического потока между Россией и Китаем на 43% после введения безвизового режима. Об этом 18 ноября рассказал президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Российский лидер также выразил готовность обсудить перевод действующего безвизового порядка на постоянную основу. Сейчас граждане обеих стран могут путешествовать друг к другу без виз на срок до 30 дней.