В России предложили отменить роуминг с Китаем, чтобы туристы, предприниматели и студенты могли пользоваться мобильной связью без дополнительных наценок. С такой инициативой выступил первый зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Юрий Афонин. Соответствующее письмо депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину, сообщает ТАСС.

По мнению парламентария, высокие тарифы на звонки и мобильный интернет создают дополнительные сложности для путешественников. Отмена роуминга избавила бы граждан обеих стран от необходимости покупать местные SIM-карты или оформлять туристические eSIM.

«Убеждён, что отмена высоких наценок упростит поездки для граждан, предпринимателей и студентов», — говорится в обращении Афонина.

Депутат считает, что доступная связь станет дополнительным стимулом для развития туризма и торговли между Москвой и Пекином. Кроме того, путешественники смогут пользоваться привычными цифровыми сервисами, сохраняя российские номера и доступ к необходимым приложениям.

При этом Афонин предложил предусмотреть и промежуточное решение. Пока операторы двух стран прорабатывают техническую возможность полной отмены роуминга, они могли бы запустить специальные льготные тарифы. Речь идёт о фиксированных пакетах минут и интернет-трафика по ценам, сопоставимым со стоимостью туристических SIM-карт за рубежом.

Ранее Life.ru рассказывал о переходе России и Китая на взаимный безвизовый режим. С 20 июля 2026 года граждане обеих стран могут находиться на территории друг друга до 30 дней без оформления виз. Такой порядок распространяется на туристические и деловые поездки, посещение родственников и участие в обменных программах. Его действие продлено до конца 2027 года.

Упрощение правил въезда уже отразилось на количестве поездок. Накануне, 18 ноября, Владимир Путин сообщил о росте взаимного турпотока на 43% на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Президент отметил, что увеличение числа путешественников способствует не только развитию туристической отрасли, но и укреплению деловых и гуманитарных связей.