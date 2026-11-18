Китай стал самым быстрорастущим азиатским направлением для зимовки россиян: за год интерес к длительному отдыху в стране увеличился на 150%. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА, сравнившая спрос на популярные курорты Азии и стоимость аренды жилья.

Главным центром притяжения остаётся Санья на острове Хайнань, где месячная аренда апартаментов обходится примерно в 75 тысяч рублей. Однако наплыв желающих провести там зиму уже отразился на рынке недвижимости: собственники начали поднимать цены на высокий сезон в два-три раза.

Из-за подорожания россияне всё чаще рассматривают соседние города. В столице Хайнаня Хайкоу, где меньше туристов и немного прохладнее, жильё можно найти за 50 тысяч рублей в месяц. В курортном Ваньнине аренда стоит около 55 тысяч, а в Линшуе с его пляжными жилыми комплексами — от 45 тысяч. Ещё одна альтернатива — приморский Чжаньцзян в провинции Гуандун, где месячное проживание обойдётся примерно в 55 тысяч рублей.

Таиланд по-прежнему остаётся одним из востребованных направлений для длительного отдыха, хотя интерес к нему растёт заметно медленнее — на 32% за год. В Паттайе квартиру можно арендовать примерно за 50 тысяч рублей в месяц, тогда как на Пхукете придётся заплатить около 77 тысяч.

Во Вьетнаме спрос на зимовку прибавил 12%. В частности, россияне выбирают Нячанг, где месячная аренда апартаментов составляет порядка 55 тысяч рублей. А вот индонезийский Бали теряет популярность: интерес к острову сократился на 18%, при этом жильё там стоит около 60 тысяч рублей в месяц.

При планировании длительного отдыха туристам придётся учитывать визовые ограничения. Китай с сентября 2025 года разрешает россиянам находиться в стране без визы до 30 дней, а в Таиланде аналогичный срок действует с 15 сентября 2026 года после отмены прежнего 60-дневного режима. Для более продолжительной зимовки необходимо заранее разобраться с оформлением документов.

Ранее Life.ru сообщал, что полноценная зимовка в Азии обойдётся россиянам минимум в 400 тысяч рублей на человека. Для пары расходы начинаются от 650 тысяч рублей, причём в эту сумму входят перелёт, аренда жилья, питание, транспорт и страховка.