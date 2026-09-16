Новый год под пальмой: Турэксперт рассчитала стоимость зимовки 2026-2027 в Азии

Стоимость полноценной зимовки в азиатских странах составит не менее 400 тысяч рублей на одного человека, а для пары расходы стартуют от 650 тысяч, рассчитала генеральный директор турагентства Олеся Адамушкина. По её словам, при выборе недорогого курорта на период с декабря по февраль семье потребуется до 950 тысяч.

В эту сумму уже включены перелёт из Москвы, аренда квартиры, питание, транспорт, страховка, визовые сборы и обязательный финансовый запас на случай роста цен. Отдельно придётся держать резерв в размере одного-двух месячных платежей для внесения залога за жильё.

Оптимальное сочетание сухой погоды и умеренных расходов можно найти у побережья Фукуока и на юго-западе Шри-Ланки и во Вьетнаме. Для зимовки в Паттайе одному человеку стоит отложить от 500 до 800 тысяч рублей, а паре — до 1,4 миллиона. Переезд на Пхукет потребует дополнительных вложений в 250–400 тысяч.

Готовиться к поездке нужно минимум за месяц. Паспорт должен действовать ещё полгода, а страховой полис — покрывать эквивалент двух миллионов рублей. До оплаты аренды необходимо запросить у собственника договор, уточнить размер залога и тарифы на электричество. Понадобятся наличные и зарубежная банковская карта, подчеркнула собеседница NEWS.ru.

Тем временем россияне стали чаще выбирать зарубежные курорты. Турэксперт связал спад внутреннего туризма с транспортными сбоями.