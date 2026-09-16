«Долго ехать к морю люди не хотят»: Почему россияне стали чаще выбирать зарубежные курорты

Перебои с топливом, ограничения в аэропортах и нехватка железнодорожных билетов снижают интерес к отдыху в России, полагает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его оценке, на этом фоне часть путешественников выбирает зарубежные направления.

К примеру, спрос на поездки по железной дороге вырос вдвое, однако перевозочные возможности увеличились лишь на 17%. Длительная дорога к морю устраивает далеко не всех.

«Билетов на быстрый поезд от Москвы до Анапы или до Сочи нет, а долго люди ехать к морю не хотят», — отметил собеседник НСН.

Выездной туризм прибавляет примерно 7–8%. Наиболее востребованы Турция, Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам. ОАЭ выпали из первой пятёрки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, туристы стараются уменьшить расходы. Средний срок отдыха сократился с десяти до восьми дней.

Одновременно россияне стали позже бронировать отдых. Если год назад между покупкой и поездкой в среднем проходило два — два с половиной месяца, теперь этот срок сократился до полутора месяцев. Продажи новогодних туров представитель отрасли ожидает не раньше октября.

Ранее аналитики включили Махачкалу, Сочи и Сухум в число самых доступных направлений для пляжного отдыха в бархатный сезон. При сравнении стоимости перелётов и проживания в сентябре–октябре наиболее бюджетным вариантом оказалась Махачкала: средний билет в одну сторону оценивался в 8680 рублей, ночь в гостинице — в 6100 рублей.