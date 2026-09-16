Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 сентября, 07:15

«Долго ехать к морю люди не хотят»: Почему россияне стали чаще выбирать зарубежные курорты

Турэксперт Мкртчян связал спад внутреннего туризма с транспортными сбоями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием GigaChat

Перебои с топливом, ограничения в аэропортах и нехватка железнодорожных билетов снижают интерес к отдыху в России, полагает вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. По его оценке, на этом фоне часть путешественников выбирает зарубежные направления.

К примеру, спрос на поездки по железной дороге вырос вдвое, однако перевозочные возможности увеличились лишь на 17%. Длительная дорога к морю устраивает далеко не всех.

«Билетов на быстрый поезд от Москвы до Анапы или до Сочи нет, а долго люди ехать к морю не хотят», — отметил собеседник НСН.

Более 60% москвичей в бархатный сезон поедут отдыхать в регионы России
Более 60% москвичей в бархатный сезон поедут отдыхать в регионы России

Выездной туризм прибавляет примерно 7–8%. Наиболее востребованы Турция, Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам. ОАЭ выпали из первой пятёрки из-за конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, туристы стараются уменьшить расходы. Средний срок отдыха сократился с десяти до восьми дней.

Одновременно россияне стали позже бронировать отдых. Если год назад между покупкой и поездкой в среднем проходило два — два с половиной месяца, теперь этот срок сократился до полутора месяцев. Продажи новогодних туров представитель отрасли ожидает не раньше октября.

Каждый 7-й увозил халат, каждый 4-й – мыло: Только треть россиян никогда ничего не забирали с собой из отеля
Каждый 7-й увозил халат, каждый 4-й – мыло: Только треть россиян никогда ничего не забирали с собой из отеля

Ранее аналитики включили Махачкалу, Сочи и Сухум в число самых доступных направлений для пляжного отдыха в бархатный сезон. При сравнении стоимости перелётов и проживания в сентябре–октябре наиболее бюджетным вариантом оказалась Махачкала: средний билет в одну сторону оценивался в 8680 рублей, ночь в гостинице — в 6100 рублей.

Важнейшие новости о социальных проектах и повседневной жизни — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Путешествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar