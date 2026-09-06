Море без летних цен: Названы самые дешёвые курорты бархатного сезон

Махачкала, Сочи и Сухум оказались самыми доступными направлениями для пляжного отдыха в бархатный сезон. К такому выводу пришли аналитики сервиса одного из сервисов для бронирования, сравнив стоимость перелётов и проживания в сентябре–октябре 2026 года.

Самым бюджетным вариантом стала Махачкала. В среднем перелёт из России в одну сторону обходится в 8 680 рублей на человека, а ночь в гостинице — в 6 100 рублей.

На втором месте оказался Сочи: авиабилет стоит в среднем 11 110 рублей, а сутки проживания — 10 900 рублей. Тройку замыкает Сухум, куда можно добраться примерно за 13 820 рублей, при этом гостиница обойдётся в среднем в 5 600 рублей за ночь.

Среди зарубежных курортов одним из наиболее доступных стал Батуми: перелёт оценивается в 16 180 рублей, а гостиница — в 10 600 рублей за сутки. В Турции выгоднее всего выглядят Аланья и Анталья — билет туда стоит около 18,8–19,3 тысячи рублей, а ночь в отеле — 8,4–9 тысяч, передаёт ТАСС.

Дешёвое проживание также можно найти в Мерсине и Актау — около 7 650 и 6 620 рублей соответственно. Однако перелёт туда заметно дороже и превышает 22 тысячи рублей.

Самым дорогим из рассмотренных направлений стал Баку. Средний билет туда стоит около 25 500 рублей, а гостиница — ещё 15 300 рублей за ночь.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сочи, Кавказ и Санкт-Петербург стали одними из самых востребованных направлений у россиян на бархатный сезон. При этом самым бюджетным среди популярных российских направлений назывался Дагестан, где жильё можно найти примерно от трёх тысяч рублей в сутки. В Сочи отели на сентябрь–октябрь также снизили цены в среднем на 10–15%.