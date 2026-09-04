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Регион
Опубликовано 4 сентября, 15:07

Путин: Число путешествий по России нужно увеличить до 140 млн к 2030 году

Измайловский кремль в Москве. Обложка © Life.ru

Измайловский кремль в Москве. Обложка © Life.ru

Количество туристических поездок по России должно достичь 140 миллионов в год к 2030 году. Такую цель обозначил президент РФ Владимир Путин на заседании Российского организационного комитета «Победа».

Показатель предусмотрен национальным проектом «Туризм и индустрия гостеприимства». Глава государства подчеркнул, что путешествия по стране должны быть удобными, безопасными и интересными для людей. Однако главной задачей Путин назвал знакомство россиян с культурой, историей и традициями регионов.

«Главное, чтобы у людей появились знания о стране, её культуре, истории, традициях, чувство сопричастности судьбе Отечества», — сказал президент.

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Татьяна Миссуми
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