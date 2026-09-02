В Минпромторге предложили развивать промышленный туризм для блогеров

Российским предприятиям стоит стать доступнее для авторов, которые рассказывают о технологиях и производстве. Сейчас блогерам зачастую не хватает практического понимания отрасли, поскольку попасть на заводы и увидеть работу предприятий изнутри сложно. Об этом на ВЭФ заявил статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Роман Чекушов. Видео © Life.ru

«В чём проблема промышленности? Наверное, в последнее время только ленивый не ругает нашу промышленность: автомобили плохие, технологий нет, всё вредное. Инженер — это что-то грязное: кто-то стоит у станков, получает кучу вреда здоровью, и детям не надо туда идти учиться. В общем, проблема комплексная и большая. В чём вторая проблема? Когда мы говорим о блогерах — это не критика, а просто объективная реальность, — экспертизы у лидеров общественного мнения в части промышленности, технологий, мягко скажем, недостаточно», — сказал он.

Доступ на предприятия ограничивают пропускной режим и требования Ростехнадзора. При этом промышленный туризм, который позволяет познакомиться с производством непосредственно на месте, только начинает набирать обороты. Чекушов считает, что такой формат может быть полезен не только для популяризации продукции, но и для знакомства людей с профессиями в отрасли. Он отметил, что интерес у посетителей вызывают самые разные предприятия — от производителей потребительских товаров до заводов, выпускающих оборудование и вагоны метро.

Чекушов отметил нехватку специалистов рабочих и инженерных профессий. Он рассказал, что даже сам пытался убедить сына выбрать инженерную специальность, но столкнулся с отсутствием понятного объяснения, почему такая работа может быть хорошим профессиональным выбором.

По мнению Чекушова, сотрудничество промышленности с блогерами должно строиться не на заказном продвижении. Автору необходимо самому разобраться в продукте или технологии и только после этого рассказывать о них аудитории. При этом важна и личная убеждённость самого блогера. Если человек сам не доверяет тому, о чём говорит, убедить в этом окружающих он не сможет.

Ранее на ВЭФ представители государства и бизнеса рассказали, зачем им работать с блогерами и почему привычных каналов коммуникации уже недостаточно. Участники дискуссии отметили, что авторы с собственной аудиторией помогают ведомствам и крупным компаниям говорить с людьми понятнее и выходить за пределы традиционных СМИ.