Андрей Бетин: Блогеры соединяют и бизнес, и государство, и людей

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) представители государства и бизнеса рассказали, зачем им работать с блогерами и почему привычных каналов коммуникации уже недостаточно. Участники дискуссии отметили, что авторы с собственной аудиторией помогают ведомствам и крупным компаниям говорить с людьми понятнее и выходить за пределы традиционных СМИ.

Андрей Тимонов. Видео © Life.ru

Генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Андрей Бетин заявил, что блогеры стали самостоятельным сообществом, способным выстраивать связь между государством, бизнесом и обществом. По его мнению, через авторов проще объяснять аудитории то, что официальные структуры зачастую не умеют преподносить доступно.

«Нам невероятно важно гордиться своей страной, местом, семьёй — нужно уметь об этом рассказывать. А вот блогеры подают это так, что людям становится понятно, они делают общение ближе для людей и яснее. Блогеры — это уже сообщество, которое позволяет быть искренним, честным. Блогеры соединяют и бизнес, и государство, и людей», — отметил он.

Начальник управления внешних коммуникаций из Минэкономразвития Дарья Левченко обратила внимание на практическую сторону такого сотрудничества. Она считает, что блогеры позволяют органично привлекать интерес к специализированным темам и доносить информацию до тех, кто не следит за новостями через привычные медиа. По её словам, авторов всё чаще приглашают на промышленные мероприятия.

«У них целевая аудитория, которая может не смотреть и не читать СМИ, а всю информацию получать от блогеров. Проще взять блогера на трёхдневный семинар, чем выходить на новую аудиторию (например, Китай) через СМИ: это дорого, это долго», — подчёркивает Левченко.

Директор департамента коммуникаций «Росатома» Андрей Тимонов заявил, что официальный стиль коммуникации часто создаёт дистанцию между организацией и обществом. Работа с блогерами, по его словам, помогла компании сделать общение менее формальным и преодолеть ощущение изолированности.

«Если о вас не говорят — вы никто! Поэтому коммуникация с аудиторией очень нужна — через СМИ, через блогеров. Госкорпорация не сможет существовать, если общественность не будет одобрять и знать о нас», — сказал Тимонов.

Тем временем военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный назвал российских журналистов щитом общества от деструктивной информации и фейков. По его словам, работа журналиста выходит за рамки простого освещения событий. Сегодня медиа также играют важную роль в защите общества от ложной и вредной информации. Военкор отметил, что информационные атаки стали мощным оружием, которое противник использует против России и её граждан.