Поддубный назвал журналистов щитом общества от фейков

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный назвал российских журналистов щитом общества от деструктивной информации и фейков. Такое мнение он высказал в рамках просветительской акции.

По словам Поддубного, работа журналиста не сводится к передаче и осмыслению событий. Сегодня представители медиа также помогают ограждать общество от ложной и разрушительной информации.

Военкор подчеркнул, что информационное давление стало серьёзным оружием, которое противник направляет против России и её граждан. Выступление Поддубного прошло в Национальном центре «Россия» во время акции «Поделись своим Знанием», которую проводит общество «Знание».

Она идёт с 1 по 30 сентября и объединяет проекты «Знание.Безопасность», «Знание.Спорт», «Чтецкие программы» и «Библиотеку готовых лекций». В программу вошли лекции, викторины, кинолекции, дискуссии и мастер-классы.

Кстати, интерес к военной журналистике у Поддубного появился ещё в юности: его выбор профессии определил репортаж из сектора Газа. В августе Life.ru рассказывал, как будущий военкор добивался возможности работать на Северном Кавказе. С тех пор он занимается военной журналистикой уже 24 года.