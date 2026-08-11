Военкор Евгений Поддубный рассказал, что еще в юности определился с будущей профессией после телевизионного репортажа из сектора Газа. По его словам, именно тогда он впервые подумал, что хочет заниматься военной журналистикой.

Сначала будущего военкора заинтересовал Ближний Восток. Поддубный увидел выпуск программы «Международное обозрение» и, как он сам выразился, «влюбился» в этот регион. Это стало для него первым знакомством с международной журналистикой. Окончательно выбор профессии определил репортаж из сектора Газа.

«И про себя подумал: «Какая же это крутая работа — быть военным корреспондентом». Ну, наверное, с тех пор вот и захотелось стать», — рассказал Поддубный в интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести».

Вскоре началась вторая чеченская кампания. К тому моменту он уже делал первые шаги в журналистике, а некоторые его старшие друзья отправились воевать. Поддубный решил, что именно на Северном Кавказе сможет найти наиболее подходящее применение своим профессиональным навыкам.

Он добивался возможности работать в регионе и в итоге туда попал. С тех пор, отметил Поддубный, выбранному направлению не изменял — военной журналистикой он занимается уже 24 года.

В интервью военкор также рассказал, что вырос в обычной советской семье в Белгороде: его мать работала учителем, а отец — инженером. В школьные годы Поддубный занимался спортом и даже становился чемпионом Белгорода среди школьников по подтягиваниям, выполнив упражнение 39 раз.

Ранее военный корреспондент Евгений Поддубный заявил, что удары по Верховной раде Украины, по его мнению, не имеют смысла, поскольку этот орган не принимает значимых решений. Он подчеркнул, что гораздо важнее наносить удары по предприятиям, производящим беспилотники, так как это напрямую влияет на ситуацию на передовой.